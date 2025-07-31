31 июля, 16:30Происшествия
Новости мира: в Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров
В Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров. Специалисты планируют освободить около 400 домов. Пламя быстро распространяется в Британской Колумбии и охватило уже 27 гектаров. По предварительным данным, возгорания начались по вине человека.
Два человека погибли и еще 18 пострадали на гонках в Эквадоре. За 300 метров до финиша один из пилотов не справился с управлением. В результате машина вылетела с дороги на обочину, где стояли зрители.
В штате Калифорния в США экстренные службы приступили к работе на месте крушения истребителя ВВС страны. Сообщается, что пилот успел катапультироваться. В настоящий момент его допрашивают следователи. Среди военных и гражданских пострадавших нет.
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