Новости мира: в Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров

В Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров. Специалисты планируют освободить около 400 домов. Пламя быстро распространяется в Британской Колумбии и охватило уже 27 гектаров. По предварительным данным, возгорания начались по вине человека.

Два человека погибли и еще 18 пострадали на гонках в Эквадоре. За 300 метров до финиша один из пилотов не справился с управлением. В результате машина вылетела с дороги на обочину, где стояли зрители.

В штате Калифорния в США экстренные службы приступили к работе на месте крушения истребителя ВВС страны. Сообщается, что пилот успел катапультироваться. В настоящий момент его допрашивают следователи. Среди военных и гражданских пострадавших нет.

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