Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров

Новости мира: в Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров

Пожар вспыхнул в пятиэтажном дом в Балашихе

Новости мира: в Саудовской Аравии сломался аттракцион, на котором катались десятки человек

Новости регионов: в Уфе рухнула часть расселенного общежития техникума

В Москве возбудили дело против директора турагентства "Мэритур"

Новости регионов: сильные дожди прошли в поселке Никель Мурманской области

Новости мира: тропический шторм "Ко-Мэй" обрушился на Китай

Один человек погиб в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке

Новости мира: десятки палестинцев погибли под обстрелом в районе КПП Зиким

Нетрезвый водитель задержан со стрельбой на севере Москвы

В Канаде начали эвакуацию жителей одного из округов из-за лесных пожаров. Специалисты планируют освободить около 400 домов. Пламя быстро распространяется в Британской Колумбии и охватило уже 27 гектаров. По предварительным данным, возгорания начались по вине человека.

Два человека погибли и еще 18 пострадали на гонках в Эквадоре. За 300 метров до финиша один из пилотов не справился с управлением. В результате машина вылетела с дороги на обочину, где стояли зрители.

В штате Калифорния в США экстренные службы приступили к работе на месте крушения истребителя ВВС страны. Сообщается, что пилот успел катапультироваться. В настоящий момент его допрашивают следователи. Среди военных и гражданских пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожартранспортза рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика