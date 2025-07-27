Новости регионов: залповый ливень залил калужский Обнинск за полтора часа

Залповый ливень залил Обнинск в Калужской области буквально за полтора часа. На некоторых территориях машины оказались под водой практически по крышу. Также были затоплены подземные паркинги и переходы. В субботу, 26 июля, Обнинск должен был отпраздновать День города. Однако все мероприятия пришлось отменить.

Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%. Такие данные привели в парламенте полуострова. Туристы активно бронируют отдых на август и сентябрь.

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