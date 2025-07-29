Новости регионов: офисное здание обрушилось в Екатеринбурге

Офисное здание обрушилось в Екатеринбурге. Повреждена секция с первого по третий этаж. По предварительным данным, причина обрушения заключается в ветхости конструкции. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Из здания эвакуировали 24 человека. На месте ЧП работают спасатели и медики скорой помощи. Опасную зону оцепили, полиция проводит проверку.

К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли авиацию. Вертолет Ми-8 МЧС России сбрасывает воду на очаг возгорания. В Кабардинском лесничестве горят около 12 гектаров. С огнем борются почти 50 спасателей и 11 единиц техники. Работы осложняет жаркая погода и то, что пожар возник в труднодоступной гористой местности.

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