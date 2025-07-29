Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 16:30

Происшествия

Новости регионов: офисное здание обрушилось в Екатеринбурге

Новости регионов: офисное здание обрушилось в Екатеринбурге

Пожар произошел на стройке жилого комплекса в Тимирязевском районе Москвы

Вулкан Ключевская Сопка проснулся на Камчатке

Более 2 тыс россиян пострадали в ДТП с питбайками в 2025 году

Новости мира: в Пекине переселили более 80 тыс жителей из-за проливных дождей

Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Подмосковье правоохранители задержали курьера мошенников, которые обманули женщину

Движение затруднено на МКАД в районе Гольянова из-за ДТП

Авария произошла в левой полосе 104-го километра МКАД

Телефонные мошенники начали использовать пенсионеров в качестве курьеров

Офисное здание обрушилось в Екатеринбурге. Повреждена секция с первого по третий этаж. По предварительным данным, причина обрушения заключается в ветхости конструкции. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Из здания эвакуировали 24 человека. На месте ЧП работают спасатели и медики скорой помощи. Опасную зону оцепили, полиция проводит проверку.

К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли авиацию. Вертолет Ми-8 МЧС России сбрасывает воду на очаг возгорания. В Кабардинском лесничестве горят около 12 гектаров. С огнем борются почти 50 спасателей и 11 единиц техники. Работы осложняет жаркая погода и то, что пожар возник в труднодоступной гористой местности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика