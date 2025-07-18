18 июля, 11:30Происшествия
Новости мира: сильный шторм стал причиной жертв и разрушений в Румынии
В столице Румынии прошел сильнейший шторм. В Бухаресте сообщают о погибших, сотнях поваленных деревьев, поврежденных зданиях и перекрытых дорогах. Порывы ураганного ветра превышали несколько десятков километров в час. Сейчас городские службы убирают последствия непогоды.
В Венесуэле пилоты устроили экстремальную посадку в горной сельской местности. Они на большой скорости приземлили Ан-28 советской модификации прямо на грунт.
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