Новости мира: сильный шторм стал причиной жертв и разрушений в Румынии

В столице Румынии прошел сильнейший шторм. В Бухаресте сообщают о погибших, сотнях поваленных деревьев, поврежденных зданиях и перекрытых дорогах. Порывы ураганного ветра превышали несколько десятков километров в час. Сейчас городские службы убирают последствия непогоды.

В Венесуэле пилоты устроили экстремальную посадку в горной сельской местности. Они на большой скорости приземлили Ан-28 советской модификации прямо на грунт.

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