В Истринском водохранилище один из лосей сам выбрался из воды и скрылся в лесу

Двух молодых лосей, застрявших на водохранилище в Истринском районе, удалось спасти. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег и скрылся в лесу.

Второго долго не удавалось подтолкнуть к суше, но в итоге поток воды помог ему выбраться, и он тоже ушел в лес. По словам местных жителей, в этом году лосей здесь заметно больше, они нередко перебегают дороги и подходят к населенным пунктам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.