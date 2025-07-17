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17 июля, 18:15

Происшествия

В Истринском водохранилище один из лосей сам выбрался из воды и скрылся в лесу

В Истринском водохранилище один из лосей сам выбрался из воды и скрылся в лесу

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Двух молодых лосей, застрявших на водохранилище в Истринском районе, удалось спасти. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег и скрылся в лесу.

Второго долго не удавалось подтолкнуть к суше, но в итоге поток воды помог ему выбраться, и он тоже ушел в лес. По словам местных жителей, в этом году лосей здесь заметно больше, они нередко перебегают дороги и подходят к населенным пунктам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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