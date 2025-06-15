Новости мира: тропический шторм обрушился на Мексику

На Мексику обрушился сильный тропический шторм. Ливни, гроза и шквалистый ветер наблюдаются в городе Тапачула на юге страны. Это привело к наводнению. Улицы находятся в бурлящих потоках воды. Затоплены дома и машины. О жертвах информации нет.

Иран готов заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны. Также по словам министра, они прекратят удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики. Взаимные атаки продолжались всю ночь. Погибшие и пропавшие без вести есть с обеих сторон.

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