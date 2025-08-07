Рубио заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает, что вскоре может состояться телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox Business.

Рубио сообщил, что переговоры двух лидеров могут состояться в ближайшие несколько дней. При этом он подчеркнул, что на данный момент разговор еще не запланирован.

Также Рубио отметил, что возможность проведения личной встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса, которого удастся достичь в сближении позиций сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Не думаю, что можно проводить встречу на уровне лидеров, если позиции недостаточно близки, так как никакого толка от этой встречи не будет", – добавил госсекретарь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп планирует на следующей неделе провести личную встречу с Путиным. Американский президент рассказал о своих планах во время телефонного разговора с европейскими лидерами.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с заявлением о том, что Россия выражает желание провести встречу с Трампом. Но на данный момент место встречи двух президентов еще не определенно.