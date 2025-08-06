Ушаков назвал полезной и конструктивной встречу Путина и Уиткоффа

Встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа оказалась полезной и конструктивной. Таким мнением поделился помощник президента России Юрий Ушаков.

Главной темой переговоров, по его словам, стал украинский кризис. В рамках второй части беседы Путин и Уиткофф обсудили перспективу возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.