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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "кульминацией репрессий" кишиневского режима решение суда Молдавии, согласно которому глава Гагаузии Евгения Гуцул приговорена к 7 годам тюрьмы по обвинению в якобы незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний. Ее слова передает пресс-служба ведомства.

Захарова отметила, что в Молдавии и Гагаузии приговор уже назвали "актом мести", "публичной политической расправой" и "сфабрикованным делом", в котором нет конкретных доказательств. Дипломат связала это с тем, что в стране 28 сентября состоятся парламентские выборы, перед проведением которых кишиневский режим проводит борьбу с оппозиционерами, выступающими за построение сбалансированной политики и поддержание диалога с РФ.

Представитель МИД РФ также напомнила, что Гуцул так и не включили в состав республиканского правительства, несмотря на требования закона. Кроме того, в апреле Гагаузии по решению Конституционного суда Молдавии запретили назначать прокурора автономии, что нарушает закон республики "Об особом правовом статусе Гагаузии". Захарова считает, что такие действия нацелены на размывание автономии региона и подчинение Гагаузии центральным властям.

"Они показывают, как кишиневский режим на самом деле подходит к решению национальных и территориальных проблем. Напомним, что помимо гагаузов в Молдавии компактно проживает болгарское меньшинство, остается неурегулированным конфликт с Приднестровьем", – отметила дипломат.

Захарова указала, что нынешний кишиневский режим превращается в "полицейское государство", которое нарушает права человека, пренебрегает законом и отказывается от политического плюрализма. Помимо этого, она обратила внимание на то, что местные власти стали прибегать к уголовному преследованию несогласных и вынесению им обвинительных приговоров.

В связи с этим представитель МИД РФ призвала международные правозащитные структуры не игнорировать эту ситуацию и дать ей объективную оценку.

Кроме того, дипломат высказала свое разочарование по поводу "неправосудного и антидемократического" вердикта апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая утвердила вынесенный ранее приговор по "сфабрикованному" делу против президента Республики Сербской Милорада Додика.

По словам Захаровой, Россия не раз обращала внимание на то, что уголовное преследование Додика "заказано" силами, которые никак не связаны с Боснией и Герцеговиной. Как утверждает дипломат, преследование нацелено на "устранение с политической сцены неугодного лидера, который противостоит западному неоколониализму".

Представитель МИД РФ отметила, что недовольство было спровоцировано отказом Додика от подчинения псевдозакону, который был принят высоким представителем по Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом. Захарова заявила, что на деле последний является "полезным идиотом Берлина и Лондона, которые продолжают считать БиГ своим протекторатом".

Именно поэтому дипломат пришла к выводу, что в стране с 2021 года нет высокого представителя. По ее мнению, Шмидт является узурпатором, кандидатура которого не была согласована Совбезом ООН. Также она заметила, что решения представителя по Боснии и Герцеговине идут вразрез демократическим принципам законности и юридически ничтожны.

Захарова добавила, что действия Шмидта наносят ущерб правовой и политической системе Боснии и Герцеговины, внутрибоснийскому диалогу и процессу постконфликтного урегулирования. В связи с этим российская сторона высказала поддержку легитимным органам власти Республики Сербской, усилия которых нацелены на защиту конституционного статуса страны исходя из Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года.

Представитель МИД РФ отметила, что российская сторона применит необходимые политические средства для того, чтобы предотвратить вызванный Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, а также сократить количество угроз, которые могут быть направлены против межэтнического диалога, мира и стабильности в стране.

"Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины", – заключила Захарова.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она не признавала свою вину. По ее мнению, ее задержание было связано с кампанией по ликвидации Гагаузии.

Российская сторона направляла официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур с требованием добиться освобождения политика. Однако 5 августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

Сторона обвинения считает, что глава Гагаузии с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии. Несмотря на это, Гуцул не собирается оставлять свой пост.

Обвинения Додику прокуратура Боснии и Герцеговины в августе 2023 года. Он обвинялся в том, что подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской. Этот закон признает недействительными решения конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил требования неутвержденного ООН Высокого представителя Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта.

26 февраля 2025 года суд БиГ в Сараеве приговорил Додика к одному году лишения свободы. Кроме того, ему в течение шести лет запрещено занимать государственные и муниципальные должности за неподчинение Шмидту.

