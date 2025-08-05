Кишиневский суд приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам тюрьмы

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Районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы, рассказала РИА Новости адвокат осужденной Наталья Байрам.

Ее судили по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". По версии обвинения, Гуцул с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году.

В мае того же года она стала главой автономии, получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года партия "Шор" была признана неконституционной.

Прокуроры требовали для нее девять лет лишения свободы.

Перед оглашением приговора Гуцул заявила, что готова к борьбе. По данным СМИ, у здания находились сторонники главы Гагаузии. Квартал был плотно оцеплен полицией. Приговор будет приведен в исполнение немедленно, Гуцул доставят в тюрьму из здания суда.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Глава автономии заявляла, что не считает себя виноватой, а также призывала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии. Москва направляла официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур с требованием добиться освобождения политика.

Глава автономии подчеркивала, что не планирует оставлять свой пост и покидать Молдавию. По ее мнению, ее незаконное задержание является частью кампании по ликвидации Гагаузии.

