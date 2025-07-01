01 июля, 14:03Политика
Главу Гагаузии Гуцул потребовали осудить на девять лет
Фото: ТАСС/ЕРА/DUMITRU DORU
Главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, проходящей по делу о незаконном финансировании, грозит девять лет лишения свободы. С таким требованием выступили прокуроры, передает ТАСС, ссылаясь на данные судебного заседания.
Более того, согласно их прошению, ей также хотят запретить занимать руководящие должности в течение пяти лет после отбывания тюремного срока. Соратнице Гуцул Светлане Попан предлагается назначить восемь лет лишения свободы.
Как уточнили корреспонденты, суд объявил перерыв до 13:20 по московскому времени. Сразу после этого заседание начнется с выступления стороны защиты.
На решение прокуратуры отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его проявлением "европейских антиценностей в действии".
"Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру", – написала дипломат в своем телеграм-канале.
Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из Молдавии. При этом сама глава автономии себя виновной не считает.
Политик призвала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии и надавить на власти Кишинева.
Помимо этого, Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу. Она призвала его предотвратить возможный гражданский конфликт в стране, вызванный режимом партии "Действие и солидарность".
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