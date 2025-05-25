Главу Гагаузии Гуцул могут отстранить после двух месяцев ареста

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Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могут отстранить от должности после 25 мая из-за продолжительного нахождения под арестом. Об этом сообщает ТАСС.

Сторонники политика опасаются, что против Гуцул используют положения главного закона автономии, согласно которым должность главы могут объявить вакантной, если руководитель не исполняет свои обязанности более 60 дней.

Сама Гуцул заявляла, что подобная мера возможна только при согласии Народного собрания Гагаузии (НСГ).

"Насколько я знаю, НСГ на это не пойдет", – отмечала политик.

По словам Гуцул, за ее арестом стоят президент Молдавии Майя Санду и проевропейская партия "Действие и солидарность". При этом она подчеркнула, что подобное давление лишь сплотило жителей автономии и увеличило число сторонников.

В свою очередь, председатель НСГ Дмитрий Константинов выразил поддержку Гуцул.

"В законе четко написано, что пока башкан (глава. – Прим. ред.) Гагаузии не может управлять регионом, его обязанности исполняет первый заместитель. <...> Отстранение возможно только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции", – напомнил Константинов.

Кроме того, глава парламента исключил вероятность дестабилизации в регионе. По его словам, многие рассчитывают на то, что смогут довести Гагаузию до истерии, после чего автономия покажет свою агрессию.

"Я вас хочу заверить, что наши люди понимают, в какую беду они попали, и чего ждут наши недруги. В такие времена они становятся еще более сплоченными", – заключил Константинов.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. При этом сама глава автономии себя виновной не считает.

Позже политик призвала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии и надавить на власти Кишинева.

Помимо этого, Гуцул обратилась к президенту США Дональду Трампу. Она призвала его предотвратить возможный гражданский конфликт в стране, вызванный режимом партии "Действие и солидарность".