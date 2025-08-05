Симоньян: причастные "к расправе" над главой Гагаузии Гуцул "как минимум сядут"

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Причастные "к расправе" над главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул "как минимум сядут", передает RT слова своего главного редактора Маргариты Симоньян.

В свою очередь, адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила, что глава Гагаузии намерена бороться за свои права, должность и признание своей невиновности. Правозащитник обратила внимание на волевой характер своей подзащитной и заявила, что на суде не увидела в ее глазах испуга.

"Ее (Гуцул. – Прим. ред.) до момента приведения в законную силу этого приговора будут держать в (пенитенциарном. – Прим. ред.) изоляторе. <...> То есть в 13-й тюрьме, той 13-й тюрьме, о которой есть всевозможные международные отчеты, что условия там бесчеловечные и ужасные", – сказала адвокат в эфире "России 24".

Байрам указала, что сторона защиты будет оспаривать приговор, поскольку считает его несправедливым. По ее словам, главу автономии нельзя отстранить от должности, пока решение по апелляционной жалобе с ее стороны не будет вынесено.

Она также рассказала, что суд принял просьбу прокуроров о конфискации имущества Гуцул. Таким образом, с нее собираются взыскать 42 миллиона леев (193,62 миллиона рублей), которые, по мнению следствия, были переведены ей в качестве финансовых средств.

5 августа районный суд Кишинева приговорил Гуцул к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

Сторона обвинения считает, что глава Гагаузии с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Она отрицала свою виновность, а также призывала Владимира Путина выразить поддержку статусу Гагаузии.

В свою очередь, Москва направляла официальные письма генсеку ОБСЕ и главам исполнительных структур с требованием добиться освобождения политика.

Глава Гагаузии подчеркивала, что не планирует оставлять свой пост и покидать Молдавию. По ее мнению, ее незаконное задержание является частью кампании по ликвидации Гагаузии.