Песков заявил, что приговор главе Гагаузии Гуцул политически мотивированный

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В Молдавии попираются нормы демократии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после оглашения приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Представитель Кремля назвал приговор суда политически мотивированным решением. Песков также заявил, что это стало попыткой оказать неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании.

"Мы видим, как оппозиция зажимается в Молдавии. Люди лишаются возможности голосовать за тех, кого предпочитают. Нормы демократии попираются в Молдавии", – передает "Газета.ру" слова пресс-секретаря российского лидера.

5 августа Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы. Ее осудили по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". По версии обвинения, глава автономии с 2019 по 2022 год получала из России деньги для финансирования избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Изначально прокуроры требовали для политика 9 лет заключения в тюрьме. В свою очередь, Гуцул заявляла, что не считает себя виноватой, и призывала Владимира Путина выразить поддержку статуса Гагаузии. Она также подчеркивала, что не планирует оставлять свой пост и покидать Молдавию, а свое незаконное задержание называла частью кампании по ликвидации Гагаузии.

