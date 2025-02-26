Суд БиГ приговорил лидера Республики Сербской Додика к году тюрьмы

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Суд Боснии и Герцеговины в Сараево приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году лишения свободы и 6 годам запрета на занятие государственных и муниципальных должностей за неподчинение неутвержденному ООН Высокому представителю Кристиану Шмидту, передает портал Dnevni Avaz.

В августе 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения Додику в том, что он подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской. Этот закон признает недействительными решения конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Таким образом, Додик не выполнил требования Шмидта.

В отношении Милоша Лукича, временно исполняющего обязанности главного редактора официального издания Республики Сербской "Службени гласник", было выдвинуто обвинение в публикации указа Додика и закона государства.

Кроме того, в феврале текущего года обвинение потребовало назначить для Додика и Лукича наказание, максимально близкое к максимально возможному – 5 лет лишения свободы с запретом занимать государственные и муниципальные должности в течение 10 лет. Додик признан виновным, а Лукич – освобожден от ответственности.

Решение было вынесено судом первой инстанции, поэтому задержание не последует. Приговор вступит в силу только после истечения установленного законом срока, чтобы стороны обвинения и защиты могли подать апелляцию.

Накануне Додик заявил, что суд вынесет обвинительный приговор, но подчеркнул необходимость мирного разрешения конфликта без применения силы, передает РИА Новости. По его словам, ситуация не вызывает опасений и не требует принятия каких-либо мер. Кроме того, политик не видит необходимости в подготовке к вооруженному конфликту.

Ранее экс-министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи приговорили к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Аналогичный срок получил экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода.

В 2016 году органы внутренних дел задержали более 200 подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота в Таджикистане. За год до этого в стране проводилась спецоперация по нейтрализации мятежного отряда бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.