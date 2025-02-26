26 февраля, 12:16Происшествия
Суд арестовал движимое и недвижимое имущество семьи экс-мэра Сочи Копайгородского
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Мещанский суд Москвы арестовал денежные средства и недвижимое имущество, принадлежащее бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его семье и аффилированным лицам, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя.
Ранее в рамках уголовного дела суд уже продлевал срок наложения ареста на имущество Копайгородского. Это было сделано также по прошению следствия.
Экс-мэра Сочи задержали в сентябре прошлого года. Он обвиняется в присвоение или растрате в особо крупном размере.
В ноябре была задержана его супруга, которая пришла на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей также предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".
Затем суд арестовал свыше 30 объектов недвижимости в рамках расследования дела. В феврале 2025-го суд продлил Копайгородскому и его жене срок содержания под стражей до 17 мая.