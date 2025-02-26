Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 12:16

Происшествия

Суд арестовал движимое и недвижимое имущество семьи экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы арестовал денежные средства и недвижимое имущество, принадлежащее бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его семье и аффилированным лицам, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя.

Ранее в рамках уголовного дела суд уже продлевал срок наложения ареста на имущество Копайгородского. Это было сделано также по прошению следствия.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре прошлого года. Он обвиняется в присвоение или растрате в особо крупном размере.

В ноябре была задержана его супруга, которая пришла на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей также предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Затем суд арестовал свыше 30 объектов недвижимости в рамках расследования дела. В феврале 2025-го суд продлил Копайгородскому и его жене срок содержания под стражей до 17 мая.

Читайте также


судыпроисшествияполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика