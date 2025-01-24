Жене экс-мэра Сочи Копайгородской предъявлено обвинение по делу о вымогательстве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Супруге экс-главы Сочи Алексея Копайгородского Янине предъявлено обвинение по уголовному делу о посредничестве в вымогательстве более 43 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Елизавету Меткину.

По словам собеседницы агентства, ее подзащитная отвергла все предъявленные ей обвинения.

"Только что было предъявлено новое обвинение супруге экс-мэра Янине Копайгородской в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ ("Растрата") и статей 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Таким образом, были объединены в одно производство два уголовных дела в отношении Янины и ее супруга", – сказала Меткина.

Как пояснила адвокат, согласно обвинению, Копайгородские вымогали взятку в виде скидки на четыре однокомнатные студии у крупного предпринимателя в Краснодарском крае.

Копайгородская была задержана 12 ноября 2024 года, когда пришла на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа. Самого Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября прошлого года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ноябре суд Москвы продлил арест экс-мэру Сочи до 17 февраля 2025 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата".

Наложенный на имущество и банковские счета арест также был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.