Суд продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд продлил срок содержания под стражей экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому до 17 мая, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

Ранее суд продлил домашний арест, также по 17 мая, супруге Копайгородского Янине.

Копайгородский был задержан в Луганской Народной Республике 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Бывшего мэра обвинили в совершении преступления по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере".

12 ноября суд также задержал жену Копайгородского Янину, когда та явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа.

Позже Мещанский суд арестовал более 30 объектов недвижимости по данному делу. В перечень имущества, на которое был наложен арест, вошла квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, а также квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Наложенный на имущество и банковские счета арест был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.