Суд пролил срок ранее наложенного ареста на имущество семьи экс-мэра Сочи

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы наложил арест и продлил срок ранее наложенного ареста на имущество семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста и продлении срока наложения ареста на имущество Копайгородского в рамках уголовного дела с сохранением ранее наложенных судом запретом и ограничений.

Экс-мэра Сочи задержали в сентябре прошлого года. Он обвиняется в присвоение или растрате в особо крупном размере.

В ноябре была задержана его супруга, которая пришла на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела мужа. Ей также предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Затем суд арестовал свыше 30 объектов недвижимости в рамках расследования дела.

В феврале 2025-го суд продлил Копайгородскому и его жене срок содержания под стражей до 17 мая.