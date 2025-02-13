Экс-глава МИД Таджикистана Зарифи получил 27 лет тюрьмы за попытку госпереворота

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Бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи приговорен к 27 годам лишения свободы за попытку государственного переворота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Верховного суда республики Шавката Лутфуллозоду.

Аналогичный срок получил экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода. Журналист Ахмадшох Комилзода, заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов и бывший председатель Верховного совета республики Акбаршо Искандаров приговорены к 18 годам колонии.

Кроме того, осуждены бывший работник органов безопасности Нурамин Ганизода и экс-сотрудник МИД Таджикистана Абдулфайз Атои – они получили 18 и 17 лет соответственно. Племянница Шокирджона Хакимова – журналистка Рухшона Хакимова – проведет в колонии 8 лет.

Осужденные обвинялись по статьям о госизмене, захвате власти, мошенничестве и разжигании вражды. В последнем слове они не признали свою вину.

В 2016 году органы внутренних дел задержали более 200 подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота в Таджикистане. За год до этого в стране проводилась спецоперация по нейтрализации мятежного отряда бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.

Ранее спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране. Мятежники планировали устроить массовые беспорядки, сопряженные с гибелью граждан, а затем свергнуть власть, заявили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Тогда киргизские силовики изъяли около 50 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, у планировавшей захват власти группировки были обнаружены 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, бронежилетов, 2 дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества и экстремистская литература.