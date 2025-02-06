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06 февраля, 08:58

Политика

Дело о госперевороте заведено на премьера Польши Туска

Фото: ТАСС/Zuma

Дело по подозрению в госперевороте заведено на премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщил председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский, передает "Радио 1".

По словам Свенчковского, 31 января он подписал уведомление о подозрении в госперевороте, совершенном премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами.

Началось разбирательство по возбужденному делу, расследованием займется прокурор Михал Островский, уточнил глава КС.

Сам Туск уже прокомментировал происходящее. Он опубликовал видео, в котором играет в настольный теннис и говорит, что у него есть дела поважнее, разбирательством он займется позже.

Ранее польский премьер пригрозил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану последствиями в случае блокировки новых санкций Евросоюза против России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на это, назвав угрозы Туска "западной демократией".

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