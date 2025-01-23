В МИД Польши заявили об угрозе депортации нескольких тысяч поляков из США

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Угроза депортации из США может затронуть несколько тысяч граждан Польши. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой за замминистра иностранных дел Польши Владислава Теофила Бартошевского.

Польский премьер Дональд Туск попросил главу МИД страны Радослава Сикорского рекомендовать консульствам в США быть готовыми к возможным депортациям поляков на фоне заявлений нового американского президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп подписал указ, приостанавливающий проход нелегальных мигрантов на территорию США через южную границу. Он также приказал властям принять все меры для немедленного выдворения незаконных мигрантов и ограничил их право оставаться в США под предлогом поиска убежища.

Кроме того, американский лидер подписал прокламацию о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.