04 августа, 07:30Политика
ВС РФ ликвидировали украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
Расчет "Урагана" группировки Вооруженных сил России ликвидировал украинский пункт управления беспилотниками и живую силу в Сумской области. На этом направлении ВСУ потеряли почти 200 человек за сутки.
Также активные бои идут на границе с Днепропетровской областью. В частности, столкновения проходят в населенных пунктах Дачное, Искра, Январское и Новогеоргиевка.
Тем временем в Запорожской области российская армия продвигается вдоль Каховского водохранилища. Там за прошедшие сутки силы ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 274 дрона самолетного типа.
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