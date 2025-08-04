ВС РФ ликвидировали украинский пункт управления БПЛА в Сумской области

Расчет "Урагана" группировки Вооруженных сил России ликвидировал украинский пункт управления беспилотниками и живую силу в Сумской области. На этом направлении ВСУ потеряли почти 200 человек за сутки.

Также активные бои идут на границе с Днепропетровской областью. В частности, столкновения проходят в населенных пунктах Дачное, Искра, Январское и Новогеоргиевка.

Тем временем в Запорожской области российская армия продвигается вдоль Каховского водохранилища. Там за прошедшие сутки силы ПВО сбили два реактивных снаряда HIMARS и 274 дрона самолетного типа.

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