Военные эксперты рассказали, почему взятие Часова Яра имеет большое значение для ВС РФ. В частности, переход города под контроль российских войск открывает путь для наступления к важнейшим укрепрайонам ДНР: Константиновке, Дружовке, Краматорску и Славянску.

Они отметили, что в случае, если эти населенные пункты останутся без снабжения, полное освобождение Донецкой Народной Республики будет вопросом времени.

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