01 августа, 07:30Политика
Эксперты рассказали, почему взятие Часова Яра имеет большое значение для ВС РФ
Военные эксперты рассказали, почему взятие Часова Яра имеет большое значение для ВС РФ. В частности, переход города под контроль российских войск открывает путь для наступления к важнейшим укрепрайонам ДНР: Константиновке, Дружовке, Краматорску и Славянску.
Они отметили, что в случае, если эти населенные пункты останутся без снабжения, полное освобождение Донецкой Народной Республики будет вопросом времени.
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