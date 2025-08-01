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01 августа, 07:30

Политика

Эксперты рассказали, почему взятие Часова Яра имеет большое значение для ВС РФ

Эксперты рассказали, почему взятие Часова Яра имеет большое значение для ВС РФ

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Военные эксперты рассказали, почему взятие Часова Яра имеет большое значение для ВС РФ. В частности, переход города под контроль российских войск открывает путь для наступления к важнейшим укрепрайонам ДНР: Константиновке, Дружовке, Краматорску и Славянску.

Они отметили, что в случае, если эти населенные пункты останутся без снабжения, полное освобождение Донецкой Народной Республики будет вопросом времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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