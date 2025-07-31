США подписали торговое соглашение с Южной Кореей

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Южной Кореей. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Согласно договору, Южная Корея предоставит 350 миллиардов долларов для инвестиций, принадлежащих и контролируемых США. Помимо этого, Сеул закупит у Вашингтона сжиженный природный газ (СПГ) и прочие энергоносители на 100 миллиардов долларов.

"Также согласовано, что Южная Корея будет полностью открыта для торговли с США и будет принимать американские продукты, включая автомобили и грузовики, сельскохозяйственную продукцию. Мы согласовали тариф для Южной Кореи в размере 15%. Америка не будет облагаться тарифом", – добавил Трамп.

Ранее он объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии. Тарифы начнут действовать 1 августа. По словам американского лидера, пошлины связаны в том числе с закупками российских энергоносителей со стороны Индии.

Кроме того, президент США подписал новое соглашение с руководством Пакистана, в соответствии с которым американский бизнес начнет добычу нефти в этой стране.