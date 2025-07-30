Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 23:55

Политика

США начнут добывать нефть в Пакистане по новому соглашению

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Президент США Дональд Трамп рассказал, что подписал новое соглашение с руководством Пакистана, в соответствии с которым американский бизнес начнет добычу нефти в этой стране. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, однажды они будут продавать нефть Индии!" – добавил президент США.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, которые начнут действовать с августа. Меры связаны в том числе с закупками индийской стороной российских энергоносителей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз сможет заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. Она утверждала, что закупки энергопродуктов США поспособствуют энергетической безопасности Европы.

В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика