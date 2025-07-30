США начнут добывать нефть в Пакистане по новому соглашению

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что подписал новое соглашение с руководством Пакистана, в соответствии с которым американский бизнес начнет добычу нефти в этой стране. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Сейчас мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, однажды они будут продавать нефть Индии!" – добавил президент США.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении Индии, которые начнут действовать с августа. Меры связаны в том числе с закупками индийской стороной российских энергоносителей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз сможет заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. Она утверждала, что закупки энергопродуктов США поспособствуют энергетической безопасности Европы.