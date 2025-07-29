Politico: ЕС не сможет закупить энергоресурсы США на 750 млрд долларов

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Евросоюз не сможет закупить энергоресурсы Соединенных Штатов на 750 миллиардов долларов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

По мнению экспертов, данная задача является почти невыполнимой. Среди причин, которые могут помешать реализации договоренностей ЕС и США, могут быть технические ограничения, недостаточные поставки из Штатов, а также отсутствие у Евросоюза прямых рычагов влияния на импортные сделки.

Отмечается, что в прошлом году европейские страны потратили на импорт энергоносителей 375 миллиардов евро. Из них только 76 миллиардов пришлось на Штаты. При этом в 2024 году США в общей сложности экспортировали нефть и газ лишь на 166 миллиардов долларов.

Кроме того, уточняют эксперты, европейские НПЗ могут перерабатывать не больше 14% американской нефти, что также может помешать реализации достигнутых договоренностей.

Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июля. Стороны договорились, что ЕС будет импортировать из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. По ее словам, это позволило бы ЕС обеспечить свою энергетическую безопасность.