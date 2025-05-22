В Подмосковье увеличен штраф за проезд в общественном транспорте по чужой соцкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мособлдума приняла закон, которым увеличивается размер штрафа за использование чужой соцкарты для проезда в общественном транспорте с 2,5 до 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального парламента.

Зампредседателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Дмитрий Дениско назвал такое решение целесообразным, поскольку в Москве с мая 2023 года штраф увеличен до 4 тысяч рублей.

Нововведение позволит снизить число новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой соцкартой жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте, заключил Дениско.

Ранее сообщалось, что в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте с 1 июня. Индексация тарифов позволит инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры.

Например, самые выгодные изменения коснутся разовых поездок по биометрии, которые обойдутся в 63 рубля, что на 11 рублей дешевле оплаты картой и на 4 рубля – билета "Кошелек". Вместе с тем стоимость по тарифам "Кошелек" и "Единый" с лимитом, а также оплата банковской картой изменятся на 4–6 рублей.