ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Луганской Народной Республике. Расчеты РСЗО "Град" нанесли удары под контролем операторов БПЛА и успешно поразили украинские позиции.

В то же время на Красноармейском направлении бойцы группировки войск "Центр" очистили небо от вражеских беспилотников. Артиллеристы самоходной гаубицы "Мста-С" нанесли удар по заданным координатам с 20 километров. В результате расчет БПЛА ВСУ был ликвидирован.

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