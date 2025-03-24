NYT: США могут объявить о дефолте по госдолгу в период с июля по октябрь

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Дефолт США по государственному долгу может наступить в период с середины июля до начала октября. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times.

Как считают эксперты Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center), точная дата потенциального дефолта зависит от поступлений в бюджет после апрельского налогового периода. По мнению аналитиков, дефолт может наступить уже в первых числах июня. При этом ожидается, что налоговые сборы в США в целом будут соответствовать прогнозам.

Кроме того, на ситуацию могут повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, поступления от новых импортных пошлин, а также корректировки сроков госрасходов конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE).

Отсутствие четких действий законодателей по лимиту госдолга также усилит экономическую нестабильность в стране, считают в центре.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил, что Штаты могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга. Таким образом миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi, где отмечалось, что США имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.

Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, его администрация рассматривает возможность использования части средств, сэкономленных благодаря работе DOGE, для погашения госдолга страны.