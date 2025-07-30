30 июля, 14:30Политика
ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области.
Тем временем в Донецкой Народной Республике группировка войск "Центр" вытеснила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из города Новоукраинка.
Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО были уничтожены 664 украинских самолета, 283 вертолета и около 70 тысяч беспилотников.
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