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30 июля, 14:30

Политика

ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской области

В Минобороны рассказали, как ВС РФ наводят огонь артиллерии по целям ВСУ

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Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области.

Тем временем в Донецкой Народной Республике группировка войск "Центр" вытеснила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из города Новоукраинка.

Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО были уничтожены 664 украинских самолета, 283 вертолета и около 70 тысяч беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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