Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинской армии в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области.

Тем временем в Донецкой Народной Республике группировка войск "Центр" вытеснила Вооруженные силы Украины (ВСУ) из города Новоукраинка.

Всего, по данным Минобороны РФ, за время проведения СВО были уничтожены 664 украинских самолета, 283 вертолета и около 70 тысяч беспилотников.

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