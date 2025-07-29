29 июля, 07:30Политика
ВС России освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР
Бойцы группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
В Сумской области российские войска продолжают формировать буферную зону. Там операторы БПЛА поразили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем на окраинах города Часов Яр артиллеристы РФ уничтожили опорный пункт украинской армии с личным составом.
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