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25 июля, 08:00

Общество

В России предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных

В России предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных

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В России предложили создать специальный фотобанк на "Госуслугах". Там можно будет найти потерявшихся питомцев.

Инициатива предполагает, что на платформу будут загружаться фотографии найденных животных, которые смогут сделать приюты, ветклиники и неравнодушные люди. Снимки будет обрабатывать искусственный интеллект, который сравнит их с изображениями потерянных питомцев и сообщит владельцу в случае обнаружения совпадений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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