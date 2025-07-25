В России предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных

В России предложили создать специальный фотобанк на "Госуслугах". Там можно будет найти потерявшихся питомцев.

Инициатива предполагает, что на платформу будут загружаться фотографии найденных животных, которые смогут сделать приюты, ветклиники и неравнодушные люди. Снимки будет обрабатывать искусственный интеллект, который сравнит их с изображениями потерянных питомцев и сообщит владельцу в случае обнаружения совпадений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.