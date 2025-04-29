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29 апреля, 07:45

Безопасность

Атомный подводный крейсер "Красноярск" отработал удары по целям на учениях в Тихом океане

Атомный подводный крейсер "Красноярск" отработал удары по целям на учениях в Тихом океане

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В акватории Тихого океана прошли плановые учения с участием атомного подводного ракетного крейсера "Красноярск". На первом этапе экипаж совершил скрытный переход и нанес удар крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на Камчатке – на расстоянии более 1 100 километров.

На втором этапе подлодка обнаружила и поразила подводную цель – субмарину условного противника. Для этого применили ракету-торпеду из состава противолодочного комплекса. "Красноярск" является вторым крейсером модернизированной серии проекта "Ясень-М" и был принят в состав ВМФ России в конце 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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