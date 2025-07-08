В России ужесточат правила содержания домашних животных

В России планируют ввести более строгие правила для владельцев домашних животных. Правительство подписало план мероприятий, который предусматривает разработку новых законов о содержании и разведении питомцев, а также о контроле за бездомными животными и обитателями приютов.

Эти меры должны обеспечить безопасность и животных, и окружающих людей. Особое внимание уделяют размеру штрафов за безответственное отношение к питомцам. Эксперты считают, что увеличение суммы до 10 тысяч рублей мотивирует владельцев соблюдать правила и убирать за своими животными.

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