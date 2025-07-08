Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 07:00

Общество

В России ужесточат правила содержания домашних животных

В России ужесточат правила содержания домашних животных

Владельцев домашних питомцев ждет ужесточение ответственности

Новости мира: два спорткара столкнулись и загорелись на трассе "Нюрбургринг" в Германии

Лиса украла телефон у мужчины на Сахалине

Новости мира: в Памплоне шесть человек пострадали на забеге с быками

Московский зоопарк показал тапира Сью в летнем вольере

Московский зоопарк показал спортивные достижения панды Катюши

Москвичей предупредили о большом количестве комаров этим летом

Новости регионов: прокуратура начала проверку блогера Магомедова

Козы зашли в ЖК "Середневский лес" в ТиНАО

В России планируют ввести более строгие правила для владельцев домашних животных. Правительство подписало план мероприятий, который предусматривает разработку новых законов о содержании и разведении питомцев, а также о контроле за бездомными животными и обитателями приютов.

Эти меры должны обеспечить безопасность и животных, и окружающих людей. Особое внимание уделяют размеру штрафов за безответственное отношение к питомцам. Эксперты считают, что увеличение суммы до 10 тысяч рублей мотивирует владельцев соблюдать правила и убирать за своими животными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика