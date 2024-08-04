Московский зоопарк поделился видео с тапиром Сью, которая очень любит поесть

Равнинный тапир Сью наслаждается угощениями, которые получает от кипера. Видео с обедающим тапиром опубликовал Московский зоопарк.

Тапиры – растительноядные животные, их питание состоит из овощей и фруктов, листового салата и другой зелени. Также они едят геркулесовую кашу, в которую добавляется минеральная подкормка. При этом, несмотря на свои размеры, тапиры добывают пищу из труднодоступных мест, например, ныряют в воду за водорослями.

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