Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 07:45

Общество

Московский зоопарк поделился видео с тапиром Сью, которая очень любит поесть

Московский зоопарк поделился видео с тапиром Сью, которая очень любит поесть

Жизни найденного в Москве тигренка ничего не угрожает

Мужчина выгуливал тигренка в Раменском

Мужчина выгуливал тигренка у супермаркета в Раменском

В Московском зоопарке отметили 10-летие бегемотихи Ксюши

Жители Санкт-Петербурга приютили дикобраза, сбежавшего из "Охта парка"

"Безопасный город": мужчина обстрелял домашнего кота в Пушкине

Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

Новости часа: Собянин рассказал о спасении животных специалистами Московского зоопарка

Равнинный тапир Сью наслаждается угощениями, которые получает от кипера. Видео с обедающим тапиром опубликовал Московский зоопарк.

Тапиры – растительноядные животные, их питание состоит из овощей и фруктов, листового салата и другой зелени. Также они едят геркулесовую кашу, в которую добавляется минеральная подкормка. При этом, несмотря на свои размеры, тапиры добывают пищу из труднодоступных мест, например, ныряют в воду за водорослями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика