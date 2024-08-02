Собянин рассказал о спасении редких животных специалистами Московского зоопарка

100 животных спас Московский зоопарк с начала 2024 года, среди них есть редкие и вымирающие виды. Некоторые обитатели оказываются в зоопарке с травмами и в ослабленном состоянии. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Москва участвует в более чем 20 программах по охране природы, редких и исчезающих видов. Так столица вносит свой вклад в сохранение многообразия фауны России.

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