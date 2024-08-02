Синоптик предупредила об осадках в столичном регионе в выходные дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В субботу, 3 августа, в столице местами возможен небольшой кратковременный дождь, а в воскресенье, 4-го числа, может выпасть от 3 до 10 миллиметров осадков, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Однако погода в эти дни начнет улучшаться, уточнила синоптик. По ее словам, в утренние часы подрастет атмосферное давление, при этом оставаясь ниже климатической нормы. Синоптическая ситуация изменится мало, так как регион находится в тыловой части атлантического циклона.

Метеоролог отметила, что ночи останутся теплыми – 14–16 градусов в столице и 12–17 градусов – в области.

"Дневная температура в субботу (3 августа. – Прим. ред.) в Москве – 22–24 градуса, по области – 20–25 градусов", – рассказала Позднякова.

В свою очередь, в ночь на 4 августа сохранится переменная облачность, а температура останется в тех же пределах. Днем, продолжила синоптик, температура повысится до 23–25 градусов.

Кроме того, неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели, предупредила Позднякова.

"Фон температуры у нас не изменится. <...> Температура воздуха, в принципе, будет около климатической нормы, может, где-то на 1 градус ниже нормы. Что для августа в целом некритично", – заключила метеоролог.

Москвичам также не стоит ожидать возвращения 30-градусной жары в августе. Месяц будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

Однако в августе синоптики все же прогнозируют небольшое отклонение в положительную сторону от климатической нормы. В свою очередь, переход от лета к осени будет проходить плавно, а классическое "бабье лето" наступит в сентябре.