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03 августа, 15:30

Общество

Мужчина выгуливал тигренка в Раменском

Мужчина выгуливал тигренка в Раменском

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Мужчина выгуливал тигренка у супермаркета в Раменском. Прохожие поначалу умилялись, но потом решили на всякий случай вызвать полицию. Машину любителя экзотических зверей остановили как раз, когда тот перевозил полосатого малыша. Документов на редкого котенка не оказалось. Поэтому его забрали в Центр реабилитации диких животных. Теперь правоохранители выясняют, на законных ли основаниях его купили и содержали. Дело в том, что этот вид – под угрозой исчезновения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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