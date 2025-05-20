"Известия": в РФ производители газировки массово убирают сахар из напитков

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Производители массово убирают сахар из недиетической газировки, сокращая таким образом количество килокалорий в напитке. Об этом сообщает газета "Известия" после закупки напитков нескольких крупных компаний РФ.

Например, у компании МПБК "Очаково" в газировке Cool Cola, выпущенной в феврале, содержится 45 килокалорий на 100 миллилитров, тогда как в апреле в газировке осталось лишь 20 килокалорий. Также энергетическая ценность упала и в квасе "Очаково".

Кроме того, снижение сахара и килокалорий выявили в апельсиновой газировке бренда "Добрый" и в напитках компании "Черноголовка".

Глава Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева подтвердила, что в последние годы действительно произошли некоторые изменения в рецептурах безалкогольных напитков. В свою очередь, представители бизнеса называют снижение сахара логичным, отмечая тренд общества на ЗОЖ.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести в РФ маркировку на продуктах с избытком сахара, насыщенных жиров, калорий или натрия. Предупреждения на продуктах будут в виде равносторонних черных шестиугольников, на которых белыми буквами будут прописаны надписи "Избыток калорий", "Избыток сахара", "Избыток насыщенных жиров" или "Избыток натрия".

Врач-эндокринолог и диетолог назвала распространенным заблуждением мнение, что фруктоза полезнее обычного сахара. Эксперт подчеркнула, что фруктоза является таким же простым углеводом, как сахар. Она отметила опасность такого сахарозаменителя – при употреблении его в больших количествах увеличивается риск жировой болезни печени.