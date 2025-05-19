Стоматолог Давидян: питание является одним из факторов, способствующих развитию кариеса

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Развитие кариеса происходит в совокупности нескольких факторов, одним из которых является питание, поскольку простые сахара создают благоприятную среду для бактерий в зубном налете, заявил в интервью радио Sputnik стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт Арам Давидян.

Специалист отметил, что сахар содержится в газированных напитках, конфетах и выпечке. В процессе его переработки микроорганизмы вырабатывают кислоту, которая негативно влияет на эмаль зубов. При этом чем чаще человек употребляет сладкое, тем активнее происходит этот процесс.

"Однако полезные жиры, белки, клетчатка, богатая витаминами пища – все это укрепляет организм в целом и здоровье зубов в частности. Минеральная вода без сахара, молочные продукты, орехи, зелень и твердые овощи стимулируют выработку слюны, которая в свою очередь нейтрализует кислоты", – подчеркнул врач.

На развитие кариеса могут повлиять биология зубов и наследственность. Если у родителей наблюдалась повышенная склонность к разрушению зубов, то, скорее всего, эмаль ребенка будет также уязвимой.

Давидян напомнил, что резцы формируются еще до рождения. Поэтому здоровье и рацион питания беременной женщины оказывают непосредственное воздействие на прочность будущих зубов.

Также врач обратил внимание, что слюна представляет собой природный щит, поскольку она омывает полость рта, удаляет остатки пищи, регулирует кислотность и способствует восстановлению эмали благодаря содержанию кальция и фосфора.

Однако если слюны недостаточно, то повышается риск деминерализации эмали и возникновения кариеса. Чтобы поддерживать нормальный состав и количество слюны, стоматолог рекомендовал регулярно пить воду, отказаться от курения и следить за состоянием здоровья.

Вместе с тем Давидян призвал как минимум дважды в день очищать полость рта от остатков пищи, налета и бактерий. Для этого нужно использовать не только зубную щетку, но и нить и ополаскиватель.

"С момента прорезывания первого зуба ребенка нужно приучать к ежедневному уходу. Также огромную роль играет контроль со стороны взрослых: дети до 7–8 лет физически не способны полноценно вычистить все участки рта самостоятельно", – добавил специалист.

Кроме того, необходимо регулярно проводить профилактику посредством посещения стоматолога, указал врач. Он посоветовал посещать процедуры чистки, фторирования, герметизации фиссур, а также своевременно лечить начальные формы кариеса. Все это поможет сохранить здоровье зубов, подытожил Давидян.

Ранее эксперт Ирина Макеева объяснила, что зубные нити требуются, чтобы очистить межзубные промежутки от налета, а ирригатор используется в случаях, когда у человека есть коронки или протезы.

По ее словам, большой арсенал ухода за полостью рта может потребоваться в связи со сложной анатомией зубов. Например, нить помогает добраться до тех участков, которые не охватывает обычная зубная щетка. Она также может пригодиться в случаях, если зубы плотно расположены или склонны к образованию кариеса.