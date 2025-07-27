Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Волгоградскую область

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку БПЛА Украинских вооруженных сил (ВСУ) на Волгоградскую область ночью в воскресенье, 27 июля. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в телеграм-канале администрации.

В результате падения обломков дронов было повреждено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе области. На месте работают сотрудники оперативных и ремонтных служб.

Бочаров подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 12 украинских БПЛА над регионами РФ. Атака продолжалась с 21:50 по московскому времени 26 июля до 00:00 27 июля.

Также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жительница Каменского района получила осколочное ранение ноги при падении осколков дрона. Ей оказывается медицинская помощь в местной больнице.