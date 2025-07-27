Женщина получила ранение в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина получила ранение при падении осколков украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что пострадавшая получила осколочное ранение ноги. Ее госпитализировали в городскую больницу Каменска.

Также из-за падения обломков БПЛА повреждения получили окна в двухквартирном доме и припаркованный легковой автомобиль в Каменском районе области.

Ранее Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинских дронов на Ростовскую область ночью 26 июля погибли два человека. В момент атаки они находились в автомобиле.

Кроме того, обломки дронов повредили повредили систему энергоснабжения частных домов в Шолоховском районе. В одном из жилых домов повреждения получили кровля и фасад.