26 июля, 06:52Происшествия
Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область
Фото: Минобороны РФ
Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область ночью в субботу, 26 июля. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Атака была отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В результате падения осколков БПЛА было нарушено энергоснабжение частных домов в Шолоховском районе. Также в одном из жилых домов были повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, получили повреждения хозяйственные постройки.
Слюсарь подчеркнул, что по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о разрушениях уточняются.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ликвидировали 105 дронов ВСУ в небе над российскими регионами ночью 25 июля. При этом больше всего дронов было уничтожено над Белгородской областью – 26 штук.