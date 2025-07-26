Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ростовскую область

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область ночью в субботу, 26 июля. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Атака была отражена в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В результате падения осколков БПЛА было нарушено энергоснабжение частных домов в Шолоховском районе. Также в одном из жилых домов были повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, получили повреждения хозяйственные постройки.

Слюсарь подчеркнул, что по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Данные о разрушениях уточняются.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ликвидировали 105 дронов ВСУ в небе над российскими регионами ночью 25 июля. При этом больше всего дронов было уничтожено над Белгородской областью – 26 штук.