26 июля, 07:23Происшествия
Два человека погибли в результате атаки дронов на Ростовскую область
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
При атаке БПЛА в районе автодороги Зимовники – Ремонтное – Элиста загорелся автомобиль. Находившиеся в нем два человека погибли.
Слюсарь подчеркнул, что сейчас устанавливается личности погибших. На месте происшествия работают специалисты.
Ранее врио губернатора сообщил, что в результате падения осколков БПЛА было нарушено энергоснабжение частных домов в Шолоховском районе. Также в одном из жилых домов были повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах.