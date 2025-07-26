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26 июля, 07:23

Происшествия

Два человека погибли в результате атаки дронов на Ростовскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате атаки украинских дронов на Ростовскую область, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

При атаке БПЛА в районе автодороги Зимовники – Ремонтное – Элиста загорелся автомобиль. Находившиеся в нем два человека погибли.

Слюсарь подчеркнул, что сейчас устанавливается личности погибших. На месте происшествия работают специалисты.

Ранее врио губернатора сообщил, что в результате падения осколков БПЛА было нарушено энергоснабжение частных домов в Шолоховском районе. Также в одном из жилых домов были повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах.

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