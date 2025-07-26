Силы ПВО ликвидировали 54 украинских БПЛА на регионами РФ минувшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 54 украинских дрона над регионами России ночью в субботу, 26 июля, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов было ликвидировано в небе над Брянской областью – 24 штуки, 12 – над территорией Ростовской области, 6 – над Крымом, 4 – над акваторией Азовского моря, 3 – над акваторией Черного моря, 2 – в небе над Орловской областью, 2 – над территорией Тульской области и 1 – над Белгородской областью.

Также врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на регион ночью 26 июля. В результате падения осколков дронов было нарушено энергоснабжение частных домов в Шолоховском районе области.

Ранее обломки украинского дрона упали на вагон пассажирского поезда, проходящего через город Тимашевск Краснодарского края. В результате чего вагон получил повреждения, пострадали два человека.