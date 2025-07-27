Силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА над регионами РФ за два часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 12 украинских БПЛА над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 21:50 по московскому времени 26 июля до 00:00 27 июля. Восемь БПЛА было ликвидировано над территорией Ростовской области и по два – в небе над Брянской областью и Крымом.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жительница Каменского района получила осколочное ранение ноги при падении осколков дрона. Также были повреждены несколько жилых домов.

Ночью 26 июля дежурные силы ПВО ликвидировали 54 украинских БПЛА на регионами РФ. Большая часть из них была сбита в небе над Брянской областью.