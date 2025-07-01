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01 июля, 07:15

Политика

Территория ЛНР полностью освобождена от подразделений ВСУ

Территория ЛНР полностью освобождена от подразделений ВСУ

В Курской области обезврежены 8 тыс взрывоопасных предметов

ВС РФ ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

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Российская армия полностью освободила территорию Луганской Народной Республики от подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, большая часть украинских формирований была выбита с территории республики, а оставшиеся части отступили.

В Сумской области продолжаются действия по формированию буферной зоны. В районе Конотопа уничтожен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также ангары для беспилотных летательных аппаратов. На южно-донецком направлении гранатометные расчеты с помощью АГС-17 "Пламя" уничтожили пулеметные позиции противника, обеспечив продвижение российских штурмовых групп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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