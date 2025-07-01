01 июля, 07:15Политика
Территория ЛНР полностью освобождена от подразделений ВСУ
Российская армия полностью освободила территорию Луганской Народной Республики от подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, большая часть украинских формирований была выбита с территории республики, а оставшиеся части отступили.
В Сумской области продолжаются действия по формированию буферной зоны. В районе Конотопа уничтожен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также ангары для беспилотных летательных аппаратов. На южно-донецком направлении гранатометные расчеты с помощью АГС-17 "Пламя" уничтожили пулеметные позиции противника, обеспечив продвижение российских штурмовых групп.
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