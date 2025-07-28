Ежегодная выплата для сборов ребенка к началу учебного года может появиться в России. В Госдуме предложили приравнять размер помощи к прожиточному минимуму, который в настоящий момент составляет около 18 тысяч рублей для неработающих граждан.

По мнению авторов инициативы, новая выплата станет хорошей мерой поддержки, ведь собрать ребенка в школу непросто, особенно если семья многодетная.

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