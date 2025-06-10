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10 июня, 08:39

Политика

МВД Германии и Польши предложили вывести украинских беженцев из соцподдержки

Фото: 123RF/valentinivantsov;123RF/miczu

Министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт предложили реализовать проект по выведению украинских беженцев из систем социальной поддержки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу польского МВД.

Соответствующий вопрос рассматривался на встрече чиновников в Варшаве 9 июня. В частности, они обсудили варианты помощи беженцам интегрироваться в общество и экономику стран, которые их принимают. Еще одними темами стали проблемы нелегальной миграции, а также методы борьбы с преступностью и терроризмом.

Несмотря на указанную с обеих сторон необходимость снижения зависимости беженцев от господдержки, Семоняк и Добрин не выступают за полное прекращение финансовой поддержки. Вместо этого главы МИД хотят увеличить финансирование из бюджета Евросоюза для этих целей.

Согласно данным от Брюсселя, на весну 2025 года в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских беженцев. Всех обеспечили временной защитой и правом на трудоустройство. Еще примерно 1,2 миллиона беженцев с Украины переселились в Германию.

В ФРГ уже ранее сообщали, что собираются ограничить число прибывающих мигрантов. Берлин хочет запретить воссоединение семей беженцев. Речь идет о категории приезжих, которые не получили в стране убежища, но имеют статус дополнительной защиты.

По данным СМИ, ЕС решил отправить украинских беженцев на родину, якобы, чтобы помочь стране восстановиться. Для этого Еврокомиссия подготовит необходимую правовую базу.

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